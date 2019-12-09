Россия отреагировала на резолюцию ООН по Крыму: она призвана помешать саммиту в Париже

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Предложенная Украине резолюция о проблеме милитаризации оккупированного РФ Крыму и акваторий Азовского и Черного морей, которую в понедельник приняла Генассамблея ООН, призванная якобы "помешать конструктивному ходу саммита в" нормандском формате ". Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН, отмечает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Полянский заявил, что украинское постпредство якобы “намеренно увязало” дату голосования по резолюции с саммитом, проходящим в Париже . “Я специально говорю „постпредство“, поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна”, — отметил он.

“Как раз сегодня в Париже проходит встреча „нормандской четверки“, перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон — словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать”, — констатировал дипломат.

По мнению Полянского, авторы документа “постарались достать из “шкафа” те “скелеты”, которые украинские избиратели твердо решили сделать достоянием истории, убедительно проголосовав за президента Владимира Зеленского и его партию.

“Сам украинский президент, кстати, в ходе подготовки сегодняшней встречи, наговорил нам, да и всем остальным, много всего позитивного и внушающего надежду, — обратил внимание зампостпреда РФ. — И уж, во всяком случае, абсолютно нестыкующегося по духу с той „агиткой“, которая выносится сейчас на ваше рассмотрение представительством Украины”.

“Трудно избавиться от вопроса: чьи указания в итоге выполняют наши украинские коллеги? Украинского народа, твердо выступающего за сближение с Россией и внутринациональный мир в своем государстве, или „партии войны“, не желающей сдавать свои позиции, удерживая таким образом Украину в состоянии хаоса, гражданской войны, прозябания и нищеты?”, — заявил он.

Напомним, стало известно , какие страны на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН голосовали против принятия резолюции “Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей”. Всего против принятия резолюции проголосовали 19 стран — Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Стоит отметить, что 14 ноября, третий комитет Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций поддержал обновленный проект резолюции “Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)”. Соответствующий документ поддержали 67 стран-членов ООН, против — 23, воздержались — 82.