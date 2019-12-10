Началась итоговая пресс-конференция "нормандской четверки"

ПАРИЖ-КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Елисейском дворце началась пресс-конференция четырех лидеров по итогам встречи в "нормандском формате" на высшем уровне, передает корреспондент УНН.

За столом лидеры сидят в таком порядке: сначала Президент Украины Владимир Зеленский, за ним - канцлер Германии Ангела Меркель, рядом с ней президент Франции Эммануэль Макрон, последний - российский лидер Владимир Путин.

Так, перед пресс-конференцией лидеры встретились вчетвером, но переговоры "нормандской четверки" пришлось прервать ради двусторонней встречи Президента Украины Владимира Зеленского и президента Российской Федерации Владимира Путина, заявили ранее в ОП.

Добавим, что на встрече в "нормандском формате" лидеры обсуждали проект коммюнике, который был подготовлен перед саммитом и должен быть утвержден по его итогам.

Ранее российские СМИ сообщали, что позиция Москвы по пересмотру условий минских договоренностей - жесткая и не будет меняться.