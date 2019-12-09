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Офис Президента: переговоры в формате "четверки" в Париже продолжаются

Офис Президента: переговоры в формате "четверки" в Париже продолжаются

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Сейчас в Париже переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина. Об этом говорится в официальном сообщении Офиса Президента, передает УНН.

"Встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина закончилась. Сейчас переговоры снова вернулись к формату "четверки" в рамках рабочего ужина", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в Париже завершилась первая двусторонняя встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, переговоры
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