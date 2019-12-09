Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 09 декабря 2019 23:34
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
33720
Версия для печати

Двусторонняя встреча Путина и Зеленского: появились подробности

Двусторонняя встреча Путина и Зеленского: появились подробности

Владимир Путин и Владимир Зеленский

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский завершили отдельную двустороннюю встречу с участием членов делегации, которая прошла на полях саммита "нормандской четверки" и длилась около часа, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Президенты России и Украины также провели встречу в формате "один на один". По информации Елисейского дворца, переговоры продолжались около 5-10 минут.

Лидеры стран "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина) продолжили общение за рабочим ужином в Елисейском дворце.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин о встрече с Зеленским: хорошо, по-деловому

Заседание саммита в "нормандском формате" началось в Париже вечером в понедельник и продолжалось более 2 часов. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проводили переговоры в зале Мюрата Елисейского дворца. После этого состоялась двусторонняя беседа лидеров России и Украины, ставшей их первым личным контактом.

Ожидается, что после рабочего ужина участники саммита дадут совместную пресс-конференцию.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.