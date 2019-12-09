Регистрация | Вход |
USD: 23,72 -0,1522  EUR: 26,32 -0,1689 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 10 декабря 2019 01:06
Получить тестовый доступ
Пресс-конференции по итогам нормандского саммита
Эксклюзивные новости УНН
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Суд будет избирать меру пресечения "единороссу" Кучерявому 10 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
7740
Версия для печати

"Нормандского формата" для Крыма нет - Кулеба

"Нормандского формата" для Крыма нет - Кулеба

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине отсутствует сформированный международный формат переговоров, на котором бы рассматривался вопрос Крыму, по аналогии с Нормандским формата. Об этом Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал во время ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"С 2014 года было очень много вариантов того, в каком формате, на котором трека рассматривать вопрос Крыма. И пока такой формат ни один по разным причинам не сформировался. Мы постоянно продолжаем, что называется, брейнштормиты, изучать вопрос, каким образом это можно формализовать. Но пока такого международного формата, где садились бы, по аналогии с Нормандским форматом, нет", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что одновременно в Генеральной ассамблее ООН украинская дипломатия постоянно держит вопрос Крыма на повестке дня.

"Буквально сегодня была принята резолюция Генеральной ассамблеи по милитаризации Крыма. Поэтому работа по крымскому вопросу не останавливается ни на минуту", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, первый вице-президент Всемирного конгресса украинский Стефан Романов сказал, что вопрос Крыма обязательно должен подниматься на "нормандской встрече".

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.