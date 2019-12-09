"Нормандского формата" для Крыма нет - Кулеба

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Украине отсутствует сформированный международный формат переговоров, на котором бы рассматривался вопрос Крыму, по аналогии с Нормандским формата. Об этом Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал во время ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"С 2014 года было очень много вариантов того, в каком формате, на котором трека рассматривать вопрос Крыма. И пока такой формат ни один по разным причинам не сформировался. Мы постоянно продолжаем, что называется, брейнштормиты, изучать вопрос, каким образом это можно формализовать. Но пока такого международного формата, где садились бы, по аналогии с Нормандским форматом, нет", - сказал Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что одновременно в Генеральной ассамблее ООН украинская дипломатия постоянно держит вопрос Крыма на повестке дня.

"Буквально сегодня была принята резолюция Генеральной ассамблеи по милитаризации Крыма. Поэтому работа по крымскому вопросу не останавливается ни на минуту", - добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, первый вице-президент Всемирного конгресса украинский Стефан Романов сказал, что вопрос Крыма обязательно должен подниматься на "нормандской встрече".