Кулеба назвал задержку "нормандского формата" приличной дипломатической погрешностью

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Опоздание в начале "нормандской встречи" находится в пределах приличной дипломатической погрешности. Об этом президент Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба сказал во время ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

"Опоздание, свидетелем которого мы сегодня стали, находится в пределах приличного дипломатической погрешности. Очевидно, было о чем поговорить. Это может свидетельствовать как о том, что о чем-то договаривались, так и о том, что о чем-то договаривались, но так и не договорились", - сказал Дмитрий Кулеба.

Напомним, в Париже начало саммита лидеров четырех стран в "нормандском формате" задержалось более чем на полчаса.