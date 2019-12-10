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Меркель рассказала о главных пункта, которые были достигнуты на переговорах

Меркель рассказала о главных пункта, которые были достигнуты на переговорах

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что были достигнуты пункты о разграничении, расширение мандата ОБСЕ и решение о проведении следующей Зустрич. Об этом она заявила во время итоговой прессконференции, сообщает УНН.

"Мы договорились о 3 пункта: до сих пор не достигнуто перемирие, очень много мин и необходимо проводить разведение сил и средств", - сообщила Меркель.

Она также сообщила, что должны быть созданы до марта 2020 еще две зоны разведения - рядом с Станица Луганская, Золотым и Петровским.

Кроме того, было достигнуто решение о расширении мандата мониторинговой миссии ОБСЕ: "чтобы не 12 часов наблюдали, а в течение 24 часов и 7 дней в неделю".

"Проговорили об обеспечении политических условий реализации минских соглашений и это закон об особом статусе. И имеем единственную цель провести там выборы, которые будут признаны ОБСЕ. Мы понимаем, что это не просто при таких условиях", - сказала Меркель

Также была достигнута договоренность о встрече через четыре месяца в рамках нормандского формата. А к тому времени будет продолжаться работа на уровне советников и министров.

Напомним, началась итоговая пресс-конференция "нормандской четверки".

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Ангела Меркель, Нормандская четверка
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