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Макрона назвал дату следующей встречи "нормандского формата"

Макрона назвал дату следующей встречи "нормандского формата"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Следующий саммит в нормандской формате состоится через четыре месяца. Об этом во время брифинга "нормандской четверки" рассказал президент Французской Республики Эммануэль Макрон, сообщает УНН.

"Мы смогли продвинуться во многих других темах, это освобождение пленных, прекращение огня, а также другие мероприятия, которые были намечены на предстоящие месяцы. Мы сделали большую работу министрами иностранных дел стран, а также дипломатами, для того, чтобы улучшить политические условия и условия безопасности для проведения местных выборов с целью, чтобы в ближайшие четыре месяца провести новый саммит в Нормандьскому формате", - сказал Эммануэль Макрон.

Напомним, началась итоговая Прессконференция "нормандской четверки". Меркель рассказала о главных пункта, которые были достигнуты на переговорах.

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка
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