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Зеленский: на "нормандской встречи" согласовали прекращение огня до Нового года

Зеленский: на "нормандской встречи" согласовали прекращение огня до Нового года

ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы договорились о прекращении огня в Донбассе до Нового года. Об этом на совместной пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате" заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент УНН.

"Мы согласовали некоторые очень важные вещи. Первое - это неотложные меры по стабилизации ситуации безопасности на Востоке Украины. Это - полное, всестороннее и бессрочном прекращении огня на Востоке Украины, которое должно начаться до конца 2019", - заявил Президент.

По его словам, для эффективного мониторинга и усиления контроля за режимом прекращения огня.

Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы согласовали обмен удерживаемых лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех".

В Париже началась итоговая пресс-конференция "нормандской четверки".

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка
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