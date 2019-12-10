"Нормандская четверка" обсудила программу действий на следующие четыре месяца - Макрона

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Во время "нормандского формата" лидеры обсудили программу на четыре месяца, чтобы определить вопросы безопасности и политические вопросы урегулирования конфликта. Об этом во время брифинга "нормандской четверки" рассказал президент Французской Республики Эммануэль Макрон, передает УНН.

"Мы обсудили программу на предстоящие четыре месяца, для того чтобы определить вопросы безопасности и политические вопросы урегулирования конфликта. Мы обсуждаем вопросы, которые никогда не входили в формулу Штайнмайера. Это не удивительно, но это позволяет нам двигаться вперед", - сказал Эммануэль Макрона.

Также президент Франции добавил, что восстановление дискуссии в "нормандском формате" и в двустороннем формате будет полезным для людей.

"Поэтому я думаю, что эта встреча в верхах очень позитивная", - добавил Эммануэль Макрон.

Напомним, следующий саммит в нормандской формате состоится через четыре месяца.