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Президент Украины: мы продолжим существующий закон "об особом статусе Донбасса"

Президент Украины: мы продолжим существующий закон "об особом статусе Донбасса"

ПАРИЖ-КИЕВ. 10 декабря. УНН. Существующий закон "об особом статусе Донбасса" будет продлен на год. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже, передает корреспондент УНН.

"Закон действующий (об "особом статусе Донбасса") на продолжение - да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли старый закон внесен в ВР.

"Нам легче сейчас продолжить этот законопроект, потом внести позже формулу Штайнмайера ... чем сейчас подождать", - сказал Президент, добавив, что голосовать за уже новый закон будет сложнее.

На вопрос о том, будет ли закон продлен на год, Зеленский ответил "да".

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский настаивает на необходимости восстановления Украиной полного контроля за государственной границей и уверен, что к этому вопросу вернутся на следующей встрече в "нормандском формате" через четыре месяца. Об этом он заявил на совместной пресс конференции по итогам встречи в "нормандском формате".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Нормандский формат, Нормандская четверка, ОРДЛО, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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