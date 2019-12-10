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Макрон увидел во встрече Зеленского и Путина восстановление дипломатических отношений между Украиной и РФ

Макрон увидел во встрече Зеленского и Путина восстановление дипломатических отношений между Украиной и РФ

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения. Об этом он заявил во время совместной пресс-концеренции по итогам нормандского саммита, сообщает УНН.

По мнению Макрона, это первая встреча президентов Украины и России, во время которой они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов.

"Я не могу говорить об оттепели, но о восстановлении дипломатических отношений. Это первая встреча Путина и Зеленского. Они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов. Первое - это обмен пленными. Также важная договоренность о прекращении огня и отводе войск. Есть политическая воля, которая приведет к тому, что будет слежение круглосуточное за ситуацией на Востоке", - заявил Макрон.

Напомним, Путин после встречи в "нормандском формате" заявил о "потеплении" отношений с Украиной.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Нормандский формат, Нормандская четверка

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
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