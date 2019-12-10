Президент обозначил ряд принципов, которые Украина никогда не уступит

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский по результатам встречи в нормандской формате в Париже обозначил ряд принципов, которые Украина не уступит на пути к установлению мира на востоке страны. Об этом заявил Зеленский во время встречи со СМИ по результатам саммита лидеров стран - участниц "Нормандской четверки" в Париже, сообщает УНН со ссылкой на Офис Президента Украины.

"Я хочу обозначить ряд принципов, которых я никогда не нарушу как Президент Украины, потому что с этим никогда не согласится украинский народ", - заявил Зеленский.

"Первое - это невозможность федерализации. Украина - унитарное государство. Это неизменная статья Конституции Украины и незыблемый принцип существования государства", - подчеркнул Президент.

Вторым пунктом, по которому украинское государство имеет устойчивую позицию, является невозможность совершать какое-либо влияние на вектор ее движения и развития. "Украина - независимая, самостоятельная, демократическое государство, вектор развития которой всегда выбирать исключительно народ Украины", - подчеркнул глава государства.

Зеленский также в очередной раз напомнил о территориальной целостности и нерушимости украинских границ: "Третье - невозможность компромиссов по урегулированию ситуации на востоке Украины через уступки территории в пределах международно признанных границ. Для каждого украинском и Донбасс, и Крым - это Украина".

Президент также отметил, что во время переговоров в Париже от имени всего украинского народа он отметил, что украинцы должны заслуженное право не верить словам и обещаниям и возлагать надежды только на настоящее соблюдение всех договоренностей.

"Есть четкое понимание, что только конкретные действия будут подтверждением готовности всех к обеспечению мира. Мы со своей стороны готовы к выполнению договоренностей, но это дорога с двусторонним движением", - резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, Офис Президента опубликовал решение Нормандского саммита.