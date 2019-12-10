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Меркель: после избрания Зеленского появилась возможность для импульса "минским соглашениям"

Меркель: после избрания Зеленского появилась возможность для импульса "минским соглашениям"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. По итогам переговоров в "нормандском формате" в Париже немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что "минские соглашения" не является "окаменелыми", а с приходом на президентский пост в Украине Владимира Зеленского, появилась возможность "движения" и "эластичности" для соглашений. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует УНН.

"Минский меморандум" был подписан 19 сентября 2014 года. И, конечно, учитывая прошедшие в Украине президентские выборы, можно задать вопрос: должно ли это соглашение "окаменеть" или можно вернуть его к жизни?" - заявила Меркель.

По ее словам, в том числе с помощью действий, предпринятых президентом Зеленским после его избрания, появилась возможность придать этому документу "движение" и "эластичность".

Напомним, ранее Меркель рассказала о главных пунктах, которые были достигнуты на переговорах.

Источник: УНН
Теги: Минские соглашения, Нормандский формат, Ангела Меркель, Владимир Зеленский
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