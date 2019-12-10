ВАКС назначил к рассмотрению "янтарное дело" экс-нардепов Полякова и Розенблата

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд назначил подготовительное судебное заседание по так называемому "янтарному делу", фигурантами которого, среди прочих, есть бывшие народные депутаты Максим Поляков и Борислав Розенблат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"Судебное заседание назначено на 10:00, 11 декабря", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обвиняемыми в указанном уголовном производстве есть двое бывших народных депутатов Украины 8 созыва и еще четыре человека.

Напомним, уголовное производство было открыто 28 ноября 2016 года, по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

В октябре 2018 года обвинительный акт в "янтарном деле" было передано в суд.

В частности Полякову, который является подозреваемым по делу, инкриминируется ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Розенблат инкриминируется ч. 4 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом - ред.), ч. 2 ст. 369-2 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды - ред.) УК Украины.