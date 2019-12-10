КИЕВ. 10 декабря. УНН. Новоназначенный языковой Омбудсмен Татьяна Монахова посоветовала каждому ознакомиться с законом о языке, чтобы избежать манипуляций. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Рекомендую найти закон и ознакомиться самостоятельно, чтобы избежать манипуляций", - заявила она.

Напомним, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон Украины.

23 мая Венецианская комиссия получила запрос на анализ закона о функционировании украинского языка как государственного.

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля. Позже Рада отклонила все постановления по блокированию языкового закона. Президент подписал закон о языке 15 мая.

Закон официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины от 16 мая. Вступление в силу состоялось 16 июля 2019 года, кроме некоторых положений.