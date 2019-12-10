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Языковой Омбудсмен анонсировала разработку стратегии по украинскому языку

Языковой Омбудсмен анонсировала разработку стратегии по украинскому языку

Татьяна Монахова

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Украине разработают языковую стратегию мероприятий, в частности, в гуманитарной и культурной сферах. Ведь, например, на Донбассе существует проблема отсутствия государственного языка в публичной сфере. Об этом во время пресс-конференции заявила языковой Омбудсмен Татьяна Монахова, передает корреспондент УНН.

"Там (на Донбассе - ред.) существует проблема отсутствия государственного языка в публичной сфере, которые предусмотрены законом. Мы будем разрабатывать стратегию мероприятий: в гуманитарной, культурной сферах. Надо людей не только штрафовать, это предусмотрено законом, но и мотивировать изучать украинский язык", - отметила она.

Напомним, языковой Омбудсмен посоветовала каждому ознакомиться с законом о языке.

Добавим, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон Украины.

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля. Позже Рада отклонила все постановления по блокированию языкового закона. Президент подписал закон о языке 15 мая.

Закон официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины от 16 мая. Вступление в силу произошло 16 июля 2019 года, кроме некоторых положений.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен, украинский язык, стратегия
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