Глава ФСБ РФ заявил, что существует "угроза дестабилизации украинскими радикалами ситуации в Крыму"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Якобы “попытки украинских радикалов дестабилизировать обстановку” на оккупированном РФ Крымском полуострове являются “одними из угроз”. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников на итоговом в этом году заседании комитета и Федерального оперативного штаба, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

“Сохраняются устремления украинских радикальных элементов по дестабилизации обстановки в Крыму”, — сказал он, говоря об угрозах террористического характера.

Председатель НАК обратил внимание участников заседания на угрозы, связанные с попытками главарей международных террористических организаций сформировать на территории Российской Федерации законспирированные ячейки для реализации своих преступных замыслов.

Как писал УНН ранее, предложенная Украине резолюция о проблеме милитаризации оккупированного РФ Крыма и акваторий Азовского и Черного морей, которую в понедельник приняла Генассамблея ООН, призванная якобы “помешать конструктивному ходу саммита в “нормандском формате”. Об этом заявил в понедельник первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Генассамблеи ООН.