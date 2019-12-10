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Законопроект о ГБР направлен на подпись Зеленскому

Законопроект о ГБР направлен на подпись Зеленскому

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект №2116 о Государственном бюро расследований, документ направлен на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Соответствующая информация указана на сайте ВР, передает УНН.

"Закон направлен на подпись Президенту", - говорится на сайте.

Напомним, 3 декабря 250 народных депутатов приняли в целом законопроект о Государственном бюро расследований, определенный Президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Им предусматривается изменение правового статуса ГБР в частности. Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования, с тех пор досрочно прекращаются полномочия директора, первого заместителя и заместителя ГБР. Также в течение 5 дней после вступления в силу Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить на соответствующие должности исполняющих обязанности.

Ранее УНН сообщал, что во время рассмотрения законопроекта парламентарии приняли поправку о "делах Майдана".

Источник: УНН
Теги: закон, Президент, ГБР, Владимир Зеленский
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