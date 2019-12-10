Языковой Омбудсмен планирует сотрудничать с МИД для защиты украинского языка за рубежом

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Украина планирует сотрудничать с Министерством иностранных дел для защиты украинского языка за рубежом. Об этом сообщила на пресс-конференции языковой Омбудсмен Татьяна Монахова, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

"Уполномоченный по защите украинского языка будет сотрудничать и с Министерством образования и науки Украины, там надо создавать бесплатные курсы совместными усилиями, мы будем плотно сотрудничать с Минкультом: есть программы продвижения, популяризации украинского языка через культуру, через различные художественные мероприятия, есть проекты, мы над ними будем работать. С Министерством иностранных дел - очевидно. Украинский язык нуждается в защите и за пределами Украины: это сотрудничество с университетами, продвижение изучения украинского языка в университетах, в школах, работа с диаспорами", - отметила она.

Напомним, 27 ноября Кабинет министров утвердил кандидатуру Татьяны Монаховой на должность уполномоченного по защите государственного языка.