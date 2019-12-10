"Слуга народа" предлагает Раде отменить языковой закон

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Верховную Раду Украины народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский внес законопроект о признании закона о государственном языке утратившим силу. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Друзья, внес в парламент законопроект о признании Закона о Государственном языке утратившим силу. Об отмене закона о языке, если кому так понятнее. На базе вновь открывшихся обстоятельств, несмотря на решение Венецианской комиссии. Мы все прекрасно понимаем, что ничего общего с защитой и развитием украинского языка действующий закон не имеет. Закон этот направлен на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь, русского языка", - написал Бужанский.

По словам нардепа, закон непосредственно наносит вред нашему государству, выталкивая граждан с нашего информационного поля в чужое.

"Закон убивает и унижает нашу украиноязычную литературу, ставя ее в неконкурентное положение и не давая ей расти. Это закон для тех, кто не хочет видеть Украину сильным, современным, многонациональным государством", - отметил нардеп.

По его словам, новый закон будет отвечать интересам Украины и европейских ценностей.

Ранее УНН сообщал, что новый языковой Омбудсмен Татьяна Монахова посоветовала каждому ознакомиться с законом о языке, чтобы избежать манипуляций.

Напомним, Венецианская комиссия раскритиковала языковой закон Украины.

Верховная Рада проголосовала за принятие законопроекта об обеспечении функционирования украинского языка как государственного 25 апреля. Позже Рада отклонила все постановления по блокированию языкового закона. Президент подписал закон о языке 15 мая.

Закон официально опубликовали в газете Верховной Рады Украины от 16 мая. Он вступил в силу 16 июля 2019 года, кроме некоторых положений.