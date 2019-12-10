Регистрация | Вход |
USD: 23,69 -0,0363  EUR: 26,24 -0,0853 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 10 декабря 2019 17:50
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3090
Версия для печати

Служба занятости займется трудоустройства сокращенных из РГА

Служба занятости займется трудоустройства сокращенных из РГА

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Специалисты государственной службы занятости держат под постоянным контролем вопросы ожидаемого увольнения работников районных государственных администраций. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госслужбы занятости.

"В период высвобождения в РГА служба занятости берет на себя обязательства по обеспечению индивидуального подхода к каждому человеку, а профсоюз всесторонне будет способствовать в налаживании эффективной работы с работниками, которые будут подпадать под сокращение", - указали в службе.

Как отмечается, уже есть первые результаты работы. "Бывшие чиновники уже находят новую работу в объединенных территориальных общинах и коммунальных предприятиях. Служба обещает изучать и другие предложения, которые будут поступать от социальных партнеров о возможных вариантах трудоустройства", - добавили в ведомстве.

Директор Госслужбы занятости Ольга Макогон подчеркнула, что в этой ситуации следует исходить из норм закона, имеющихся ресурсов и потребностей экономики.

"Служба занятости начала подготовительные мероприятия, позволяющие составить профиль каждого, кто попадает под сокращение, определить те навыки, способности и компетентности, которые лучше выделяют работника на рынке труда, определить степень его мотивации и готовности к изменениям", - добавили в службе.

Напомним, Кабмин сократил предельную численность работников РГА.

Источник: УНН
Теги: РГА, сокращения, служба занятости
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.