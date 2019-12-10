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В Нафтогазе назвали полезным разговор с Путиным по газу

В Нафтогазе назвали полезным разговор с Путиным по газу

Владимир Путин

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко отметил, что разговор по газу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже во время "нормандской встречи" была полезной. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.

"Не буду скрывать, сначала я не был в восторге от перспективы обсуждения вопросов тразита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в нормандской формате. У нас есть трехсторонний формат вместе с Еврокомиссией специально для обсуждения вопросов транзита газа. А решение Стокгольмского арбитража является окончательным и обязательным для исполнения, это записано в контракте, который подписал Газпром в присутствии Путина, поэтому здесь нет особой необходимости что-то обсуждать, Газпром просто должен выполнить это решение. Но сейчас я должен отметить, что это было полезно", - отметил Витренко.

По его словам, обсуждая эти вопросы напрямую с Путиным, была возможность лучше понять его личную позицию.

"В таких ситуациях всегда лучше иметь возможность посмотреть в глаза противоположной стороне. Мы не боимся обсуждать эти вопросы. Наша позиция обоснована. Она подкреплена решениями международных судов. Она консолидированна с Европейским союзом. И, самое главное, она отражает позицию украинского народа", - написал Витренко.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, Украина не "обнуляет" претензии к РФ по газовым вопросам. Во время "нормандской встречи" была конструктивная беседа сторон.

Напомним, в Париже на встрече Путина и Зеленского ставили вопрос транзита газа.

Источник: УНН
Теги: газ, Владимир Путин, Украина
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