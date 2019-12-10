Чубаров о "нормандской встрече": в списках на обмен пленных нет крымских татар
Рефат Чубаров
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сказал, что формат обмена удерживаемых лиц "всех установленных на всех установленных", который был принят на "нормандском формате" не включает в себя крымских татар. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Общие согласованные выводы Парижского саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года: "они поощряют Трехстороннюю контактную группу способствовать освобождению и обмену удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа "всех на всех", начиная с "всех установленных на всех установленных", при понимании, что международным организациям, включая международному комитету Красного Креста (МККК), будет предоставлен полный и безусловный допуск ко всем удерживаемым лицам". В такой формулировке нет крымских политзаключенных, абсолютное большинство из которых крымские татары", - написал Рефат Чубаров.
Он также поинтересовался у МИДа и ближайших помощников Президента Украины Владимира Зеленского о том, кто персонально писал текст согласованных выводов.
Напомним, во время встречи в "нормандском формате" страны-участницы согласовали обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате "всех на всех".