Денисова заявила, что Балух и Карпюк будут работать в офисе Омбудсмена

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Освобожденные из российской тюрьмы украинские политзаключенные Владимир Балух и Николай Карпюк будет работать в офисе Омбудсмена. Об этом уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

"После возвращения из русского плена Николай Карпюк и Владимир Балух продолжают заниматься общественной деятельностью", - отметила Денисова.

По ее словам, был подписан Меморандум о сотрудничестве по предупреждению пыток людей в местах несвободы и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

"В ближайшее время Николая Карпюка, возглавляющего общественную организацию "Украинский центр предотвращения пыток" моим приказом будет назначен членом Экспертного совета при Уполномоченном ВР по правам человека, а Владимир Балух войдет в Координационный совет по вопросам реализации национального превентивного механизма при Уполномоченном", - отметила омбудсмен.

По ее словам, первый совместный мониторинговый визит будет осуществлен в Лукьяновское СИЗО с целью проверки устранения недостатков, выявленных во время предыдущего мониторинга.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.