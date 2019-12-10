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МИД РФ отреагировал на резолюцию ООН касательно оккупированного Крыма

МИД РФ отреагировал на резолюцию ООН касательно оккупированного Крыма

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, подготовленный украинской делегацией, содержит “неприемлемые обвинения в адрес России и построен на искажении информации”. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ, отмечает УНН.

“Он (проект резолюции) содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов, — отметили в министерстве. — В частности, не выдерживают критики тезисы о „милитаризации“ Крыма и частей Черного и Азовского морей”.

При этом в российском дипведомством указали на то, что количество российских военных в оккупированном Крыму сейчас “даже ниже разрешенного российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота”. Кроме того, российские дипломаты указали на то, что в акватории Азовского моря нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства.

“Предпринимаемые Россией меры (выборочный осмотр судов, в том числе российских) соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов в отношении Крымского моста и нашей страны в целом, — добавили в МИД РФ. — Действия же Украины, которая активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска и продолжает систематически закрывать отдельные районы близлежащей акватории для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию Азовского моря”.

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В российском внешнеполитическом ведомстве также обратили внимание на то, что по сравнению с прошлым годом снизилось количество сторонников инициативы (66 против 68) и увеличилось число делегаций, которые воздержались или отклонились от участия в голосовании (111 против 108). Как резюмировали российские дипломаты, это свидетельствует о “неприятии большинством членов международного сообщества искаженной трактовки положения дел вокруг Крыма и заметном снижении поддержки украинской инициативы, несмотря на давление, которое Киев и его покровители оказывают на многие страны”.

В МИД РФ также указали, что решение украинской делегации в день проведения саммита “нормандской четверки” обсудить на заседании Генассамблеи ООН проект резолюции о проблеме милитаризации Крыма и акваторий Азовского и Черного морей могло исходить от противников Президента Украины Владимира Зеленского. “Обращает на себя внимание, что украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита в „нормандском формате“, для которого администрация Владимира Зеленского стремилась создать максимально благоприятный фон. Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи”, — подчеркнули в МИД.

Добавим, что представительство России при ООН отреагировали на резолюцию ООН по Крыму, заявив, что она призвана помешать саммита в Париже.

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Крым, Украина, оккупация
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