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В ЕС подвели итоги встречи "нормандской четверки"

В ЕС подвели итоги встречи "нормандской четверки"

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Переговоры в “нормандском формате” открывают окно возможностей для имплементации минских соглашений. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Представительства Европейского Союза в Украине, передает УНН.

“Меры, которые были согласованы в рамках „нормандского формата“, а также возобновленное взаимодействие сторон в ходе вчерашнего саммита в Париже является важными шагами. Их быстрая и тщательная имплементация является необходимым и будет иметь прямое положительное влияние на жизнь людей на востоке Украины по обе стороны от линии разграничения. Новая динамика переговоров в „нормандском формате“ открывает окно возможностей, которое стороны должны использовать для прогресса в осуществлении Минских соглашений. Это остается ключом к длительному и мирного решения конфликта на востоке Украины и поспособствует значительному улучшению отношений между ЕС и Россией”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕС ценит конструктивный подход со стороны Украины и ожидает, что Россия и в дальнейшем использовать свое влияние для воплощения Минских соглашений в полном объеме.

Также указано, что ЕС вновь подтверждает свою поддержку усилиям Франции и Германии в рамках “нормандского формата” и работы Трехсторонней контактной группы и готов в дальнейшем поддерживать усилия по разминированию и деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

“ЕС напоминает о своей полной поддержке суверенитета, территориальной целостности, единства и независимости Украины в пределах международно признанных границ”, — указано в сообщении.

Напомним, следующий саммит в нормандской формате состоится через четыре месяца.

Также напомним, “Нормандская четверка” обсудила программу действий на следующие четыре месяца.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Нормандский формат
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