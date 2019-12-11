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Кива прогнозирует отмену ряда инициатив "Слуг народа" через КСУ

Кива прогнозирует отмену ряда инициатив "Слуг народа" через КСУ

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Большинство законопроектов, которые представители фракции “Слуга народа” принимают сегодня в так называемом “турборежиме” подлежат отмене по итогам их изучения КСУ на предмет соответствия Конституции. Такое мнение УНН высказал депутат от ОПЗЖ Илья Кива.

“Я говорю о тех законов, которые голосовались с нарушением регламента и Конституции. Они не жизнеспособны”, — говорит политик, и в качестве примера приводит законопроект о продаже спиртовых государственных объектов (№ 2300).

“Этот документ (о демонополизации и продаже ГП „Укрспирт“, — ред.), он направлен, в первую очередь, на передел финансовых потоков и на взятие под контроль целой отрасли, такой как производство спирта в нашей стране. Спирт, табачные изделия должны оставаться под контролем государства. Потому что сегодня, к сожалению, но именно эти отрасли приносят сверхприбыль, которая помогает нам наполнять бюджет и выплачивать пенсии, зарплаты, социальные выплаты”, — считает Кива.

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По словам депутата, решения Конституционного суда касательно “спиртового” законопроекта будет в любом случае, хоть и может занять какое-то время.

“Главное начать процесс”, — уточнил Кива.

Также, по его словам, “спиртовая реформа Зеленского” приведет к тому, что населения Украины безконтрольно будут травить некачественным спиртом и алкоголем.

“Я вам скажу свое мнение в отношении этого закона касательно ГП „Укрспирт“. Что вообще происходит: на сегодняшний день мы боремся не за качество и не за контроль над качеством продукта. Раньше контролирующие органы имели возможность и права наказывать производителя некачественного продукта. Ответственность за это несло государство. Мы имели возможность употреблять качественный продукт. И это касается как алкоголя, так и продуктов питания. Сегодня же Офис Президента, в большей степени состоящий из бывших рейдеров, теперь на государственном уровне занимается переделом финансовых потоков. Это и „Укрспирт“. Подобными законами они всего-навсего дробят отрасль, создавая большее количество структур, которые смогут бесконтрольно травить население Украины, зарабатывая на этом сверхприбыль”, — сказал Кива.

Как писал УНН, мнение о том, что КСУ может признать “спиртовой закон” неконституционным по причине нарушения процедуры его принятия ранее высказал юрист и адвокат Ростилав Кравец.

Напомним, 3 декабря ВР приняла “спиртовой” проект ЗУ (№ 2300) во втором чтении. “За” проголосовали 284 депутата, большинство из которых — “слуги народа”. Согласно выводам Главного юридического управления ВР, в документ накануне внесли 10 незаконных поправок. А в Минфине заявили, что указанная законодательная инициатива, в нарушение Бюджетного кодекса Украины, не содержит финансово-экономического обоснования.

Напомним, на момент вынесения “спиртового” проекта ЗУ в сессионный зал документ не содержал выводов четырех комитетов ВР — по вопросам бюджета, по вопросам регламента, по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а также аграрного комитета. Бюджетный комитет предоставил свой вывод в проект ЗУ только 27 ноября. Выводы еще трех комитетов — на момент голосования документа во втором чтении, по-прежнему отсутствовали.

Источник: УНН
Теги: Украина, Укрспирт
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