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"Слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект о продлении особого статуса Донбасса

"Слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект о продлении особого статуса Донбасса

КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали проект закона №2569 об особом статусе Донецкой и Луганской областей, передает УНН.

"Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" № 2569 зарегистрирован 10.12.2019", - указано на сайте.

Также отмечается, что инициаторами законопроекта стали председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель партии "Слуга народа" и заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законопроект об особенностях самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей можно будет обсуждать после успешных переговоров во время встречи в нормандском формате.

Ранее Арахамия заявил, что Верховная Рада до нового года не сможет принять законопроект об особом статусе Донбасса.

Источник: УНН
Теги: ВР, Донбасс, Украина, законопроект
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