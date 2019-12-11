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Постпред РФ при ЕС заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

Постпред РФ при ЕС заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нам (украинские представители – ред.) говорят, что 3 млрд долларов вы дали Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги", - заявил российский постпред.

Он заявил, что Киев имеет шанс урегулировать эту задолженность во внесудебном порядке, приняв выдвинутый Россией в рамках консультаций по газу "нулевой вариант", подразумевающий взаимный отказ от финансовых претензий.

В 2013 году правительство Украины выпустило облигации госзайма на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Выплаты по облигациям не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

Напомним, в Минфине РФ заявили, что "долг Януковича" достиг 4,5 млрд долларов.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, долг Януковича
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