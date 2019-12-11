Постпред РФ при ЕС заявил, что Украина не может отказаться от долга Януковича

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украина не может отказаться от выплаты кредита, предоставленного Россией Киеву в 2013 году, когда президентом страны был Виктор Янукович. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Нам (украинские представители – ред.) говорят, что 3 млрд долларов вы дали Януковичу. Но Янукович был президентом украинского государства. И если Украина считает себя государством, она должна платить долги", - заявил российский постпред.

Он заявил, что Киев имеет шанс урегулировать эту задолженность во внесудебном порядке, приняв выдвинутый Россией в рамках консультаций по газу "нулевой вариант", подразумевающий взаимный отказ от финансовых претензий.

В 2013 году правительство Украины выпустило облигации госзайма на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Выплаты по облигациям не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

Напомним, в Минфине РФ заявили, что "долг Януковича" достиг 4,5 млрд долларов.