В России признали, что подделали сюжет об авиакатастрофе МН17

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст признал, что в сюжете о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" MH17 была ложная информация. Об этом сообщает The New Yorker, информирует УНН.

В ноябре 2014 года "Первый канал" показал телесюжет, в котором авторы использовали поддельные кадры: с запуском ракет из истребителя. На тот момент в сюжете речь шла о "сенсационных" снимках со спутника, которые якобы предоставил телеканалу "американский эксперт", который был "связан с западными спецслужбами".

"Да, мы люди, мы сделали ошибку, но это не нарочно", - заявил Эрнст.

На основании такого материала телеканал подводил зрителей к мысли о том, что пассажирский "Боинг" мог быть сбит украинским истребителем.

"Данный кадр подтверждает версию события, которая вряд ли была услышана на Западе", - прокомментировали в сюжете, который в дальнейшем признали фейковым.

Напомним, пассажирский самолет летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом МН-17. Его сбили в небе над Донбассом в июле 2014 года в 35 километрах от границы с Россией. В результате происшествия погибли все 298 пассажиров, в том числе 80 детей.

Как сообщалось ранее, Минобороны Британии о обвинении РФ по МН17: мир стоит на стороне Украины.