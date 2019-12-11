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Сегодня Кабмин планирует рассмотреть перераспределение расходов на 2019 год для двух министерств

Сегодня Кабмин планирует рассмотреть перераспределение расходов на 2019 год для двух министерств

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 декабря, планирует рассмотреть проекты распоряжений о перераспределении расходов на 2019 год для Министерства внутренних дел и Министерства молодежи и спорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня Кабмина.

Так, на заседании Кабинета министров Украины планируют рассмотреть проекты законов о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и Грузии о свободной торговле, о внесении изменений в законодательные акты относительно функционирования банковской системы и о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно минимального размера зарплаты.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть ряд проектов указов Президента Украины Владимира Зеленского, в частности, о назначении президентских стипендий для выдающихся деятелей спорта и государственных стипендий деятелям культуры. Также проект распоряжения Президента о делегации Украины для участия в 8-й сессии Конференции государств-участников Конференции ООН против коррупции.

Также в повестке дня заседания Кабмина предусмотрено рассмотрение проектов постановлений об утверждении правил предоставления услуги по снабжению горячей воды, о создании Офиса финансового контроля. Кроме того, правительство планирует рассмотреть проекты распоряжений о внесении изменений в план формирования территорий общин Одесской области, о согласовании передачи зданий в г. Бахмуте в государственную собственность и закрепление их за Генпрокуратурой, о перераспределении расходов на 2019 год для МВД и Минсоцполитики.

Кроме того, на рассмотрение Кабмина внесено "Разное", в частности, о порядках использования средств Госбюджета Украины в 2020 году.

Напомним, доходы Государственного бюджета Украины за ноябрь 2019 года составляли 78,322 млрд грн, что на 18,846 млрд грн, или на 19,4% меньше запланированых показателей на этот месяц.

Источник: УНН
Теги: МВД, Кабмин, Минсоцполитики, заседание
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