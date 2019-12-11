Лавров поделился впечатлениями от встречи Зеленского и Путина

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Атмосфера переговоров между президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным в Париже была "конструктивной, взаимоуважительной и прагматичной", заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам визита в США накануне, передаёт УНН со ссылкой на сообщение МИД РФ.

"Атмосфера переговоров и в "нормандском формате", и между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским была конструктивной, взаимоуважительной и прагматичной. Не было идеологизации проблем, существующих в Украине, как это принято публично делать многими украинскими политиками. Деловой, предметный настрой, нацеленный не на то, чтобы сделать громкое заявление, отметиться в своем избирательном округе, а на то, чтобы искать решения, был абсолютно очевиден с обеих сторон", - сказал министр.

Он также заявил, что в РФ рассчитывают, что Зеленский "будет строго следовать своим предвыборным обещаниям: остановить войну, прекратить гибель людей, обеспечить мир на всей территории Украины".

"Это можно сделать, выполнив Минские договоренности. Об этом и шла речь в Париже, прежде всего. Именно безальтернативность Минских договоренностей подтверждена в первом же пункте документа, одобренного вчера президентами России, Украины, Франции и канцлером Германии", - добавил Лавров.

Напомним, после саммита в "Нормандском формате" во Франции 9 декабря Зеленский рассказал журналистам о встрече тет-а-тет с Путиным.