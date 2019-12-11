В ООН рекомендуют пересаживаться на "зеленый" транспорт для создания рабочих мест

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Инвестиции в "зеленый" транспорт помогают создавать рабочие места, а также снизить уровень смертности, убеждены во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные ООН.

В пользу "зеленого" транспорта эксперты выдвигают, в частности, тезис о том, что транспорт наносит вред окружающей среде.

"Транспорт – неотъемлемая часть сегодняшней жизни и составляющая экономики. Например, в Евросоюзе оборот в транспортной промышленности обеспечивает более 10 процентов ВВП. Вместе с тем, загрязнение воздуха, малоподвижный образ жизни и шум наносят существенный вред здоровью населения, а транспортные пробки приводят к потере времени и средств", - сообщают в ООН.

В ВОЗ предлагают решать эти и другие проблемы путем совершенствования общественного транспорта, а также велосипедов и пеших прогулок.

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Сообщается, что по подсчетам экспертов, популяризация этих методов передвижения принесет экономические дивиденды, в частности позволит расширить рынок труда. Речь идет о целом ряде рабочих мест, связанных с "зеленым" и устойчивым транспортом, в том числе создание пешеходных зон, производства, продажа и ремонт велосипедов, установка уличного освещения, производство и продажа одежды для велосипедистов и техническое переоснащение.

Также, по подсчетам экспертов, если жители некоторых городов пересядут на велосипеды, как это сделали многие в Копенгагене - в мире появится до 76,6 тысяч новых рабочих мест.

"В столицах постсоветского пространства велосипедами пользуются примерно в трех процентах поездок, и в ВОЗ с цифрами в руках призывают увеличить эти показатели", - подсчитали в ВОЗ.

Также указано, что если другие города последуют примеру Копенгагена, это поможет предотвращать в среднем до 9,6 тысяч случаев преждевременной смерти в год.