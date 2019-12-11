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В комитет поступило 4,5 тысячи правок к законопроекту о рынке земли

В комитет поступило 4,5 тысячи правок к законопроекту о рынке земли

Николай Сольский

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 правок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. Об этом на заседании комитета сообщил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"В комитет поступило 4500 правок к законопроекту", - отметил Сольский.

По его словам, наибольшее количество правок поступило от фракции "Оппозиционная платформа "За життя" - 3 900. Кроме того, правки в законопроект внесли фракции "ЕС", "Батькивщина", "Слуга народа", а также депутатские группы "Довира" и "За будущее".

Как сообщалось ранее в УНН, по словам главы комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николая Сольского, в комитет (по состоянию на 3 декабря) поступило более 4000 поправок к законопроектам, которые касаюся введения рынка земли в Украине.

Источник: УНН
Теги: земля, законопроект, рынок, парламент, ВРУ, изменения
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