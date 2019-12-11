С Россией надо выходить на переговоры по Крыму - Зеркаль

КИЕВ. 11 декабря. УНН. На переговорах с Российской Федерацией нужно поднимать вопрос украинского Крыма, несмотря на нежелание российской стороны. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"Конечно, они (Россия - ред.) не хотят этого обсуждать. Они вообще не хотят, чтобы крымский вопрос где-то громко прозвучал", - сказала Зеркаль.

Она напомнила, что на площадке ООН Украина ежегодно ставит на голосование две резолюции - по правам человека в Крыму, а также по милитаризации полуострова.

"Но этого мало, потому что это вопрос не сдвигается с места. И если мы не будем говорить с разными лидерами о том, что Крым остается украинским, и надо выходить на переговоры с россиянами, несмотря на их нежелание. Надо ставить этот вопрос, напоминать им. Так как они рассчитывают, что через несколько лет о Крыме все забудут, и он просто исчезнет. Нельзя давать им возможности снять вопрос Крыма с повестки дня", - подчеркнула дипломат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в Париже заявил, что во время встречи лидеров "нормандской четверки" не удалось детально обсудить вопрос о возвращении Крыма.