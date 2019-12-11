Регистрация | Вход |
USD: 23,69 -0,0363  EUR: 26,24 -0,0853 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 декабря 2019 12:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
9645
Версия для печати

После заседания комитета состоялась драка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Свобода"

После заседания комитета состоялась драка между депутатами фракций "Слуга народа" и "Свобода"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. После заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между народными депутатами Украины фракций “Слуга народа” и “Свобода”, передает корреспондент УНН.

Так, после заседания комитета между несколькими народными депутатами Украины произошла драка. Добавим, что заседание закончилось на рассмотрении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственной земли в Украине.

Так, в драке принимали участие народные депутаты Украины от фракции “Свобода” Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Ранее УНН сообщал, председатель ВРУ Дмитрий Разумков заявил, что не будет защищать ни коллег ни себя относительно драки во время заседания Верховной Рады между народными депутатами от политической партии “Слуга народа”.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.