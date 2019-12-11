Закон о рынке земли в комитете продолжат рассматривать завтра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Комитет ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики завтра, 12 декабря, продолжит рассмотрение законопроекта о рынке сельскохозяйственной земли, который готовится ко второму чтению. Об этом во время заседания заявил глава комитета Николай Сольский, передает корреспондент УНН.

"Заседание продолжается завтра на 08:00. Сегодня заседание закрыто", - отметил Сольский.

Кроме того, глава комитета поручил секретариату, согласно решению регламентного комитета, разбить правки по структурным частям и объединить одинаковые по содержанию для удобства дальнейшего рассмотрения.

Добавим, во время рассмотрения законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель в Украине на заседании комитета фракция "Батькивщина" неоднократно настаивала поставить на голосование снятие законопроекта с рассмотрения.

Напомним, в комитете ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.