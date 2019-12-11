Обнародован законопроект, которым продлевается "особый статус" Донбасса на год

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Верховной Раде обнародовали текст законопроекта о продлении "особого статуса" Донбасса - изменения в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", зарегистрированного накануне народными депутатами от "Слуги народа", передает УНН.

Законопроектом предлагается в статье 1 этого закона продлить до 31 декабря 2020 года включительно особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Законопроект, согласно пояснительной записке, вносится в связи с тем, что 31 декабря 2019 года истекает срок введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Таким образом, им продлевается на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, установленного статьей 1 упомянутого выше закона.

"Законопроект направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий, направленных на мирное урегулирование ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН", - отмечается в пояснительной записке.

Авторы законопроекта убеждены, что его принятие как закона будет способствовать мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Докладывать законопроект в Верховной Раде будет первый заместитель председателя фракции "Слуга народа", народный депутат Александр Корниенко.

Напомним, 10 декабря "слуги народа" зарегистрировали в ВР законопроект о продлении "особого статуса" Донбасса.