Кабмин вносит в Раду закон об отвязке зарплат от прожиточного минимума - нардеп

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины вносит в Верховную Раду законопроект об изменениях в Бюджетном кодексе относительно отвязки зарплат и выплат прожиточного минимума. Об этом в Telegram написал народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства, передает УНН.

"Кабмин вносит в Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, который предусматривает отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума. Вот правительство и решило одну из своих стратегических целей. Прожиточный минимум можно будет сделать реальным", - отметил Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, Кабинет министров Украины на заседании в среду, 11 декабря, планирует рассмотреть проекты распоряжений о перераспределении расходов на 2019 год для Министерства внутренних дел и Министерства молодежи и спорта.