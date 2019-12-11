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Кабмин создал новое ведомство вместо Госаудитслужбы

Кабмин создал новое ведомство вместо Госаудитслужбы

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании создал Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Об этом в Telegram написал на народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Вместо Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля", - отметил Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины планирует существенно реформировать Государственную аудиторскую службу Украины и сократить количество работников до 400.

Напомним, 20 октября 2019 года Кабмин вернул Госаудитслужбу в управление Минфина.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Госаудитслужба
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