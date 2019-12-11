Кабмин создал новое ведомство вместо Госаудитслужбы

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании создал Офис финансового контроля вместо Государственной аудиторской службы. Об этом в Telegram написал на народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

"Вместо Государственной аудиторской службы Кабмин создал Офис финансового контроля", - отметил Гончаренко.

Ранее УНН сообщал, что Кабинет министров Украины планирует существенно реформировать Государственную аудиторскую службу Украины и сократить количество работников до 400.

Напомним, 20 октября 2019 года Кабмин вернул Госаудитслужбу в управление Минфина.