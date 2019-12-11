В Кремле заявили об отсутствии "победителей" и "проигравших" на саммите в Париже

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает неправильным говорить о победителях или проигравших на саммите в “нормандском формате”, который состоялся 9 декабря в Париже. Об этом Песков сказал журналистам в среду, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

“Здесь неуместно говорить о том, кто был победителем, кто был проигравшим на этом саммите... Все преследовали одну цель — возобновить работу „нормандского формата“ после длительного перерыва и возобновить реальные усилия по поискам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины”, — сказал Песков.

По его словам, “определенные шаги, важные шаги сделаны в этом направлении, но гораздо больше еще предстоит сделать”.

Напомним, встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции состоялась в Елисейском дворце 9 декабря. После встречи Офис Президента опубликовал итоговое решение саммита.