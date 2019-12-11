В России заявили о предотвращении теракта от "сторонника "Правого сектора"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В ФСБ РФ сообщили о задержании "сторонника организации "Правый сектор", который якобы собирался устроить взрыв у административного здания в Мурманске. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает УНН.

"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - сообщили в ЦОС.

"10 декабря в Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности задержан гражданин России, 1983 года рождения", - заявили в ФСБ.

Как сообщалось ранее в УНН, накануне глава ФСБ РФ заявил, что существует "угроза дестабилизации украинскими радикалами ситуации в Крыму".