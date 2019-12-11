Новости: Политика
Среда, 11 декабря 2019, 13:25 • Саша Картер • 12675
Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава Европейского Совета Шарль Мишель накануне заседания Совета позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Мишель написал у себя в Twitter, передает УНН.
"Накануне завтрашнего заседания Европейского совета я позвонил президенту Украины Зеленскому. ЕС будет и впредь поддерживать путь реформ Украины, а также ее суверенитет, независимость и территориальную целостность", - написал он.
Как сообщал УНН, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.
Источник: УНН
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