Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава Европейского Совета Шарль Мишель накануне заседания Совета позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Мишель написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Накануне завтрашнего заседания Европейского совета я позвонил президенту Украины Зеленскому. ЕС будет и впредь поддерживать путь реформ Украины, а также ее суверенитет, независимость и территориальную целостность", - написал он.

Как сообщал УНН, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.