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Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому

Глава Европейского Совета позвонил Зеленскому

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Глава Европейского Совета Шарль Мишель накануне заседания Совета позвонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом Мишель написал у себя в Twitter, передает УНН.

"Накануне завтрашнего заседания Европейского совета я позвонил президенту Украины Зеленскому. ЕС будет и впредь поддерживать путь реформ Украины, а также ее суверенитет, независимость и территориальную целостность", - написал он.

Как сообщал УНН, в четверг, 12 декабря, в первый день заседания Совета Европы в Брюсселе обсудят реализацию Минских соглашений.

Источник: УНН
Теги: Совет ЕС, телефон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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