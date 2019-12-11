Гончарук рассказал о предстоящей программе поддержки малого и микробизнеса

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Кабинет министров Украины определил площадку для будущей программы поддержки малого и микробизнеса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

“Уряж определил площадку для будущей программы поддержки малого и микробизнеса”, — отметил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Так, на сегодняшнем заседании правительство передало Немецко-украинский фонд в полное управление Министерству финансов Украины. Именно этот Фонд станет площадкой для программы кредитования малого и микробизнеса, которую основана по инициативе Президента и Правительства. Контролировать его работу будет Национальный банк Украины.

“Решение о передаче Фонду в полное управление Минфина с целью разделения функций управления и осуществления регуляторного надзора за деятельностью Фонда. Это позволит избежать конфликта интересов и повысить эффективность использования средств. Специалисты Министерства способны активизировать работу Фонда и предоставить бизнесу страны необходимые средства под реалистичные, полезные и прибыльные проекты”, — сообщил Гончарук.

По информации прессслужбы, ранее 50% уставного капитала Фонда принадлежали Кабмина, остальные 50% — НБУ.

“После принятия депутатами закона о „сплите“ НБУ в соответствии получил полномочия по регулированию и надзору за деятельностью небанковских финансовых учреждений, к которым относится Немецко-украинский фонд, и не может одновременно выступать его владельцем”, — говорится в сообщении.

Ранее УНН сообщал, по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского в правительстве работают над созданием программы дешевых кредитов для открытия бизнеса.