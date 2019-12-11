В Кремле заявили, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Он (Владимир Путин - ред.) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел ("Слугу народа" – ред.), и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.

Напомним, 11 декабря российский телеканал ТНТ начинает показ сериала "Слуга народа". Отмечается, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Его показ состоится в прайм-тайм в 19:00.