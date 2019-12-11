Регистрация | Вход |
USD: 23,69 0,0007  EUR: 26,24 0,0055 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 11 декабря 2019 15:07
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
В столичной обсерватории рассказали, почему зима теплая
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
12390
Версия для печати

В Кремле заявили, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа"

В Кремле заявили, что Путин не будет смотреть сериал "Слуга народа"

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент России Владимир Путин не смотрел и не собирается смотреть сериал "Слуга народа", в главной роли в котором снялся президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду журналистам заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Он (Владимир Путин - ред.) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел ("Слугу народа" – ред.), и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков также заявил, что даже не знал о планах российского телеканала показать украинский сериал.

Напомним, 11 декабря российский телеканал ТНТ начинает показ сериала "Слуга народа". Отмечается, что сериал будет впервые показан на российском телевидении. Его показ состоится в прайм-тайм в 19:00.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, сериалы, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Слуга народа

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
Путин Владимир
Путин Владимир
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.