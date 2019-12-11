Премьер: за следующий год мы готовы потратить на поддержку малого бизнеса 5 млрд грн

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство готово выделить 5 млрд грн в этом году в рамках программы поддержки малого и микробизнеса. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на брифинге по итогам заседания правительства, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

"По поводу источников финансирования (малого бизнеса - ред.), мы с Национальным Банком нашли возможность обеспечить украино-немецкий фонд как инструмент с источниками финансирования. Поэтому на начало года там будет достаточно средств для того, чтобы абсолютно все желающие, кто будет отвечать критериям этой программы, средства получили. Я думаю, что в течение года эта сумма может варьироваться, но на сегодня наше понимание - что этот минимум 5 млрд грн за следующий год мы готовы как государство потратить на программу доступного кредитования", - сказал Гончарук.

По его словам, в правительстве хотят посмотреть "как пойдет, какое количество адекватных заявок к нам поступит".

"Если спрос будет значительно превышать эту сумму, мы видим инструмент для того, чтобы обеспечить это дополнительными ресурсами. Средств хватит", - добавил Премьер.

Напомним, Кабинет министров Украины определил площадку для будущей программы поддержки малого и микробизнеса.