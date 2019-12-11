Гончарук ждет "соответствующие документы" по премии Милованова

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отказался комментировать информацию о премии министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в размере 236 тыс. грн из-за отсутствия "соответствующих документов". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства, отвечая на вопрос журналистов, передает корреспондент УНН.

"Я уже сегодня утром услышал эту информацию, мне соответствующие документы не поступали, поэтому я буду комментировать, когда у меня будут соответствующие документы", - сказал Премьер.

На вопрос о том, не общался ли он сегодня об этом непосредственно с Миловановым, Гончарук ответил, что "мы не общались с ним последние часа два для того, чтобы об этом подробнее поговорить".

"Я прошу вас на этом не спекулировать. Когда будут соответствующие документальные подтверждения, я это обязательно прокомментирую", - добавил он.

Напомним, народный депутат Александр Дубинский ранее обнародовал информацию о том, что министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии, что равно 236 тыс. грн.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Милованов отказался прокомментировать свою премию.