Федоров рассказал о первой государственной услуге без участия чиновника

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине появится первая электронная государственная услуга без участия чиновника, когда граждане смогут сообщить о начале строительства. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает корреспондент УНН.

“За несколько дней мы будем вместе с Министерством развития общин уже представить очень классный проект „Кабинет застройщика“. Мы вас всех приглашаем. Это возможность гражданам известить о начале строительства в электронном формате. Это первая услуга в государстве без чиновника вообще”, - отметил Федоров.

Напомним, 6 декабря министр цифровой трансформации Федоров сообщал, что на следующей неделе Министерство цифровой трансформации запустит бета-версию приложения “Дия” (“Государство в смартфоне”).