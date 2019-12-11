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Зеленский сократил штат ГУД

Зеленский сократил штат ГУД

Владимир Зеленский

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сократил численность работников Государственного управления делами до 155 штатных единиц. Об этом говорится в президентском указе №895/2019 от 11 декабря, передает УНН.

"Постановляю утвердить предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - говорится в тексте указа.

Тем же документом Президент признал утратившей силу статью 1 указа Президента № 288 от 26 апреля 2012 года, которая предусматривала предельную численность работников ГУД на уровне 165 штатных единиц.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский готовится отдать имущество ГУД на приватизацию, кроме резиденции Президента.

Источник: УНН
Теги: указы, Президент, Государственное управление, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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