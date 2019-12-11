Зеленский сократил штат ГУД

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сократил численность работников Государственного управления делами до 155 штатных единиц. Об этом говорится в президентском указе №895/2019 от 11 декабря, передает УНН.

"Постановляю утвердить предельную численность работников Государственного управления делами в количестве 155 штатных единиц", - говорится в тексте указа.

Тем же документом Президент признал утратившей силу статью 1 указа Президента № 288 от 26 апреля 2012 года, которая предусматривала предельную численность работников ГУД на уровне 165 штатных единиц.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, Зеленский готовится отдать имущество ГУД на приватизацию, кроме резиденции Президента.